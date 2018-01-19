В Украине ожидается похолодание с понедельника, 22 января.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

С 20 января циклоны постепенно утихомирятся. Осадки еще пройдут в Черкасской области, в Днепре, Кропивницком. Влажная зона с осадками завтра затронет Луганскую, Харьковскую и Донецкую области завтра. В этих регионах пройдет снег, мокрый снег, на юге - с дождем. На дорогах, практически везде, гололед или каша из снега и льда.

С 20 января постепенно начнет снижаться температура воздуха. Завтра днем ​​термометры покажут от -3 до +2. на Юге 0... +4, в Крыму до +3... +6.

С понедельника, 22 января, похолодание укрепится, столбики термометров будут опускаться ниже -10.

В Киеве сегодня и ближайшей ночью еще будет идти снег, завтра днем ​​осадки ослабнут и прекратятся. В субботу днем ​​0...-2.

С воскресенья и далее в Киеве также ожидается постепенное похолодание.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что из-за 19 января непогоды в Украине ограничено движение на дорогах в семи областях.

Как сообщала "Страна", 18 января автомобили застряли из-за снегопада на Одесской трассе.