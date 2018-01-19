В Казахстане назвали причину пожара в автобусе, где заживо сгорели 52 человека
Причиной возгорания автобуса в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека, могло стать использование бензинового источника открытого огня в салоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана, передает ТАСС.
"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия "полностью исключаются".
"На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается", - сообщили в МВД.
Напомним, 18 января в Казахстане во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.