Причиной возгорания автобуса в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека, могло стать использование бензинового источника открытого огня в салоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана, передает ТАСС.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия "полностью исключаются".

"На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается", - сообщили в МВД.



Напомним, 18 января в Казахстане во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.