Украинская диаспора в Австралии добилась, чтобы местный телеканал Channel 7 отказался от рекламного ролика с серпом и молотом. Об этом сообщил председатель Союза украинских организаций Австралии (СУОА) Стефан Романов в Facebook.

Ролик использовался в одном из кулинарных шоу.

"Призыв СУОА достиг своей цели. Согласованная, эффективная и скоординированная кампания показала силу общины и ее членов. СУОА благодарит всех, кто внес свой вклад в командные усилия", - ликует Романов и благодарит всех причастных к этой компании.

Фото: facebook.com/stefan.romaniw

"Укринформ" сообщает подробности ситуации.

Оказывается, в новых сериях австралийского кулинарного шоу "Правила моей кухни" (My Kitchen Rules, MKR) с участием двух российских конкурсанток был использован логотип MKR с вмонтированными серпом и молотом.

Украинские дипломаты и Союз украинских организаций Австралии возмутились этим и призвали авторов шоу и руководство канала снять советские символы, поскольку они являются символами бесчеловечного отношения, геноцида и нарушения прав человека.

Кампанию украинцев подхватили СМИ, а канал засыпали звонками и обвинениями.

Ранее мы рассказывали, как украинский посол радовался, что "насолил" лидеру Scooter. "Эстрадно-дипломатическая победа".

Также напомним, что журналисты New York Times отказались менять скандальную карту со "спорным" Крымом по требованию украинских властей.