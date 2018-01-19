"Полетят головы в ФБР". У Трампа готовятся опубликовать разгромный документ против демократов по "кремлингейту"
В Вашингтоне очередной виток "русского дела". Причем атакуют на этот раз сторонники Трампа, которые подводят "под статью" руководство ФБР.
По Конгрессу расходится 4-страничный доклад, в которой раскрываются предполагаемые злоупотребления со стороны ФБР и Минюста США.
Законодатели уже назвали документ "шокирующим" и "тревожным". Об этом пишет Fox News.
В документе идет речь о нарушениях закона, которые допустили спецслужбы США, прослушивая беседы советника Трампа Майкла Флинна и российского посла Сергея Кисляка.
Именно этот разговор стал позже причиной отставки Флинна и начала "кремлингейта" вокруг персоны Трампа.
В документе идет речь о злоупотреблениях при применении FISA - американского закона, который позволяет разведке шпионить за представителями иностранных государств.
"Я считаю, что последствием публикации станут серьезные кадровые изменения в ФБР и Министерстве юстиции", - сказал конгрессмен Мэтт Гетц.
Документ хотят официально зачитать всему Конгрессу, но это должен сначала одобрить комитет по внешней разведке. Источник Fox News в комитете рассказал, что против опубликования доклада выступили демократы.
Дебаты продолжаются. Если комитет проголосует за публикацию, доклад увидит свет в течение пяти дней.
Напомним, первое обвинение экс-советнику президента США Майклу Флинну предъявили в начале декабря.
Такде он признал дачу ложных показаний ФБР в деле о контактах с Россией.