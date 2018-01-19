В Вашингтоне очередной виток "русского дела". Причем атакуют на этот раз сторонники Трампа, которые подводят "под статью" руководство ФБР.

По Конгрессу расходится 4-страничный доклад, в которой раскрываются предполагаемые злоупотребления со стороны ФБР и Минюста США.

Законодатели уже назвали документ "шокирующим" и "тревожным". Об этом пишет Fox News.

В документе идет речь о нарушениях закона, которые допустили спецслужбы США, прослушивая беседы советника Трампа Майкла Флинна и российского посла Сергея Кисляка.

Именно этот разговор стал позже причиной отставки Флинна и начала "кремлингейта" вокруг персоны Трампа.

В документе идет речь о злоупотреблениях при применении FISA - американского закона, который позволяет разведке шпионить за представителями иностранных государств.

"Я считаю, что последствием публикации станут серьезные кадровые изменения в ФБР и Министерстве юстиции", - сказал конгрессмен Мэтт Гетц.

Документ хотят официально зачитать всему Конгрессу, но это должен сначала одобрить комитет по внешней разведке. Источник Fox News в комитете рассказал, что против опубликования доклада выступили демократы.

Дебаты продолжаются. Если комитет проголосует за публикацию, доклад увидит свет в течение пяти дней.

Напомним, первое обвинение экс-советнику президента США Майклу Флинну предъявили в начале декабря.

Такде он признал дачу ложных показаний ФБР в деле о контактах с Россией.