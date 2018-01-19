Минздрав призвал украинцев вакцинироваться от дифтерии
На фоне вспышки заболеваний корью Минздрав призвал украинцев вакцинироваться от такого опасного заболевания, как дифтерия.
Об этом сообщается на сайте МОЗ.
"Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). Для лечения дифтерии в Украине имеется противодифтерийная сыворотка", - говорится в сообщении министерства.
Во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.
Вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым.
В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточным вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.
На 1 января 2018 в Украине есть 2,7 млн доз вакцины АКДС, 700 тыс доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М.
Для лечения дифтерии в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые в качестве гуманитарной помощи Украина получила в конце 2017 года.
Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.
Инфекция передается воздушно-капельным путем. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.
Осложнения от дифтерии могут включать: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
Напомним, что известный в Украине педиатр Евгений Комаровский заявил, что из-за низкого охвата вакцинацией вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии. С дифтерией нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира – 10-15% заболевших.