На фоне вспышки заболеваний корью Минздрав призвал украинцев вакцинироваться от такого опасного заболевания, как дифтерия.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

"Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет). Для лечения дифтерии в Украине имеется противодифтерийная сыворотка", - говорится в сообщении министерства.

Во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

Вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым.

В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточным вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

На 1 января 2018 в Украине есть 2,7 млн доз вакцины АКДС, 700 тыс доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М.

Для лечения дифтерии в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые в качестве гуманитарной помощи Украина получила в конце 2017 года.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Осложнения от дифтерии могут включать: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждения нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Напомним, что известный в Украине педиатр Евгений Комаровский заявил, что из-за низкого охвата вакцинацией вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии. С дифтерией нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира – 10-15% заболевших.