В Южной Африке молодожены сделали селфи на скале за мгновение до того, как их смыла волна, которая нанесла девушке тяжелые травмы. Об этом пишет The Sun.

Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры во время своего медового месяца в Южной Африке решили сделать селфи на фоне живописного пейзажа.

Они позировали на одном из скалистых берегов, дожидаясь крупной волны, но стихия ударила по ним.

В итоге женщина получила тяжелый перелом ноги в двух местах, из-за которого потребовалось вставить в ногу титановую пластину и 12 винтов.

Судя по фото, травмы мужчины оказались не такие значительные.

Девушка провела в больнице два дня отпуска, однако, несмотря на произошедшее, она намерена продолжить путешествовать вместе со своим супругом.

Фото: catersnews.com

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