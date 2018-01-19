Селфи за миг до трагедии. Молодоженов смыла волна, на фоне которой они позировали
В Южной Африке молодожены сделали селфи на скале за мгновение до того, как их смыла волна, которая нанесла девушке тяжелые травмы. Об этом пишет The Sun.
Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры во время своего медового месяца в Южной Африке решили сделать селфи на фоне живописного пейзажа.
Они позировали на одном из скалистых берегов, дожидаясь крупной волны, но стихия ударила по ним.
В итоге женщина получила тяжелый перелом ноги в двух местах, из-за которого потребовалось вставить в ногу титановую пластину и 12 винтов.
Судя по фото, травмы мужчины оказались не такие значительные.
Девушка провела в больнице два дня отпуска, однако, несмотря на произошедшее, она намерена продолжить путешествовать вместе со своим супругом.
Фото: catersnews.com
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