Меньше чем через месяц, 15 февраля, киевское Динамо продолжит выступление в 1\16 Лиги Европы. Киевляне первый поединок проведут на выезде против греческого АЕК.

Сегодня, 19 января, клуб объявил о начале продаж билетов на выездной еврокубковый поединок в Афинах.

Как передает официальный сайт клуба, билеты на гостевую трибуну афинского Олимпийского стадиона (сектор 20) можно приобрести в офисе фан-клуба ФК "Динамо" Киев (ул. Грушевского, 3) с 22 января с 10:00 до 18:00. Продажа билетов продлится до 17:00 пятницы, 9 февраля. Суббота и воскресенье - выходные.

Для фанов "Динамо" выделили сектор № 20, фото: fcdynamo.kiev.ua

Цена билета в "динамовский" сектор составляет 15 евро. Болельщиков просят подготовить необходимую сумму в евро без сдачи.

Важное уточнение. По требованию греческой полиции при покупке билета нужно предъявить загранпаспорт. Для того, чтобы приобрести билет для другого человека, желающего посетить матч, нужно предъявить копию первой страницы загранпаспорта этого человека.

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