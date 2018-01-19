В столице России карманники обокрали Филиппа, младшего сына певца Олега Газманова, который помещен в украинский черный список "Миротворца".

Грабеж произошел в торговом центре "Смоленский пассаж" в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, у него похитили паспорт и кошелек с деньгами на общую сумму около 360 тыс. рублей.

Филипп Газманов, фото - life.ru

Отмечается, что, инцидент произошел еще в субботу, 13 января.

20-летний молодой человек обратился в полицию.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов, гастролирующий по России и Крыму с концертами, в октябре попал в ДТП в Пермском крае.