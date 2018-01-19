Сегодня православные христиане отмечают праздник Крещения. В этот день принято окунаться в реку или озеро. Политики уже начали выкладывать в соцсетях фотографии со своими публичными купаниями.

Мэр Киева Виталий Кличко окунулся в прорубь в столичном парке "Наталка". Причем сделал это вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета.

Мэр поспешил отметить, что это была не принудительная акция, но предложение прозвучало именно от него.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Глава Социалистической партии Илья Кива транслировал свое купание в прямом эфире Facebook. "С праздником вас, христиане! С Крещением Господним!" – написал он.

Народный депутат Виктор Балога опубликовал свое фото в проруби и подписал его: "Христос крестился! Пусть Иорданская вода смоет все наши беды и несчастья. Мира, достатка, добра и радости всем вам, дорогие друзья!"

Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна купались вместе.

"Поздравляю со светлым христианским праздником - Крещением. Для украинцев этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Этот праздник светлых и новых начинаний. Христос крестится!", - написал Лубинец.

Депутат Киевсовета Сергей Артеменко также написал поздравления и выложил фотографии, где он купается в проруби.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко выложил видео своего крещенского купания и написал: "В здоровом теле здоровый дух".

На здоровом теле Ляшко отчетливо видны следы здорового загара - его аравийский вояж на Новый год подробно описывала "Страна".

Сотрудники посольства США в Украине также искупались в Днепре.

Президент России Владимир Путин также окунулся в прорубь на озере Селигер.

Чтобы он мог переодеться, неподалеку от проруби установили теплую палатку. На улицу Путин вышел в дубленке и валенках на босу ногу. Под пение монахов он спустился в прорубь, перекрестился, а потом дважды окунулся в воду.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещение за порядком в храмах и у водоемов будут следить 12 тысяч силовиков.

Также мы писали о том, что в УПЦ рассказали, когда и зачем святить воду на Крещение.