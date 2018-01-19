Групповой заплыв от Кличко и ночное купание Путина. Как политики ныряли в прорубь на Крещение
Сегодня православные христиане отмечают праздник Крещения. В этот день принято окунаться в реку или озеро. Политики уже начали выкладывать в соцсетях фотографии со своими публичными купаниями.
Мэр Киева Виталий Кличко окунулся в прорубь в столичном парке "Наталка". Причем сделал это вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета.
Мэр поспешил отметить, что это была не принудительная акция, но предложение прозвучало именно от него.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Глава Социалистической партии Илья Кива транслировал свое купание в прямом эфире Facebook. "С праздником вас, христиане! С Крещением Господним!" – написал он.
Народный депутат Виктор Балога опубликовал свое фото в проруби и подписал его: "Христос крестился! Пусть Иорданская вода смоет все наши беды и несчастья. Мира, достатка, добра и радости всем вам, дорогие друзья!"
Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна купались вместе.
"Поздравляю со светлым христианским праздником - Крещением. Для украинцев этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Этот праздник светлых и новых начинаний. Христос крестится!", - написал Лубинец.
Депутат Киевсовета Сергей Артеменко также написал поздравления и выложил фотографии, где он купается в проруби.
Глава Радикальной партии Олег Ляшко выложил видео своего крещенского купания и написал: "В здоровом теле здоровый дух".
На здоровом теле Ляшко отчетливо видны следы здорового загара - его аравийский вояж на Новый год подробно описывала "Страна".
Сотрудники посольства США в Украине также искупались в Днепре.
Президент России Владимир Путин также окунулся в прорубь на озере Селигер.
Чтобы он мог переодеться, неподалеку от проруби установили теплую палатку. На улицу Путин вышел в дубленке и валенках на босу ногу. Под пение монахов он спустился в прорубь, перекрестился, а потом дважды окунулся в воду.
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Ранее "Страна" сообщала, что на Крещение за порядком в храмах и у водоемов будут следить 12 тысяч силовиков.
Также мы писали о том, что в УПЦ рассказали, когда и зачем святить воду на Крещение.