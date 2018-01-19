В Раде торжественно закрыли седьмую сессию VIII созыва и разошлись до февраля
В пятницу, 19 января, в Верховной Раде Украины торжественно завершили седьмую сессию VIII созыва. Об этом сообщает "112 Украина".
Теперь депутаты соберутся на заседание через 2 недели, в феврале.
Закрывая сессию, спикер Андрей Парубий перечислил достижения парламента.
"Это была продуктивная работа всех нас, всего зала.. Когда в начале года мы обнародовали планы по реформам, много кто не верил, что это возможно, но тем не менее, фактически все запланированные реформы были приняты в этом зале Верховной Рады Украины", - сказа спикер Андрей Парубий.
Он уточнил, что это, в частности, судебная реформа, которая стала законопроектом, который рассматривали дольше всего - три недели.
Среди достижений он также назвал образовательную реформу, "которая защитила украинский язык".
"Хочу поблагодарить депутатов, благодаря которым мы смогли отстоять 7 статью закона об образовании", - сказал Парубий.
Парубий добавил, что депутаты проголосовали за медицинскую и пенсионную реформы.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. В нем "ЛДНР" провозглашаются оккупационными администрациями. В то же время, население этих территорий тоже, судя по всему, признается "оккупантами".
Ранее "Страна" разбиралась, что означает принятый Радой закон о Донбассе.