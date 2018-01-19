В Запорожье трех патрульных полицейских подозревают в пытках мужчины с помощью спецсредств. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Патрульные на дежурстве на стационарном посту полиции "Запорожье-север" остановили автомобиль, по неуказанным причинам надели водителю наручники и избили резиновыми дубинками - медики насчитали следы от 13 ударов на его теле.

Потом потерпевшего более 6 часов насильно держали ночью на улице, ограничивая передвижения.

Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом.

Прокуратура также публикует видео, как двое копов заламывают мужчине руки, а третий бьет дубинкой по ногам.

Прокуратура открыла против патрульных уголовное производство, их действия квалифицированы по двум статьям: ч.2 ст.127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что скандальный патрульный стрелок Олейник продолжает работать в полиции. Отвечает за связь с прессой.

Также с августа ничего не слышно про убийство в Кривом озере. На тот момент под стражей оставался лишь один полицейский, а приговора суда до сих пор нет.