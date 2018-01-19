Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фернандиньо продлил свой контракт с "горожанами" до 2020 года. Прежний контракт истекал уже этим летом и Гвардиола не пожелал расставаться с 32-летним футболистом.

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Ферна ставит подпись под новым докуметом, фото: mancity.com

Недавно главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал бразильца "одним из лучших полузащитников в мире", и Фернандиньо рад продолжать свою карьеру в "Манчестер Сити".

"У нашего клуба большое будущее, и я хочу участвовать в этом проекте как можно дольше, - сказал футболист. - С таким рулевым, как Пеп мы наверняка завоюем важные трофеи и будем радовать болельщиков красивым атакующим футболом. Играть в такой команде - одно удовольствие, и в ближайшие годы я надеюсь стать свиделем новых достижений "Манчестер Сити".



Напомним, что Фернандиньо присоединился к "горожанам" в 2013 году, перейдя в "Манчестер Сити" из донецкого "Шахтера".

В первом сезоне полузащитник выступил в 46 матчах и отпраздновал с товарищами по команде победу в чемпионате Англии и завоевание Кубка Английской лиги.

С тех пор "горожане" завоевали еще один Кубок лиги, и Фернандиньо отличился голом в финальном поединке с "Ливерпулем", проходившем на стадионе "Уэмбли", а также помог "Сити" впервые выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

В целом, полузащитник принял участие в 212 матчах "Сити", забив 19 голов.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Манчестер сити" споткнулся об "Кристал Пэлес" и прервал рекордную серию в АПЛ.