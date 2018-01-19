В Петербурге полицейские нашли более 20 самодельных взрывных устройств и крокодила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При виде человека, крокодил "клацнул челюстями", ловить его не рискнули, но успели сфотографировать.

Фото: fontanka.ru

Следственные действия проводились полицией совместно с сотрудниками отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), возбужденного 18 октября 2017 года.

"В ходе обыска обнаружено более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, минометная мина калибра 82 миллиметра, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки. В подвале дома был обнаружен крокодил", - сказал собеседник агентства.

Информация о крокодиле была передана соответствующим службам для определения его дальнейшего местонахождения.

Как сообщалось, в Петербурге произошел взрыв в камере хранения одного из городских супермаркетов, в результате чего пострадали 11 человек.

Позже полиция задержала злоумышленника. Ему предъявили подозрение в теракте.