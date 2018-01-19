Мобильный оператор Vodafone обещает не переводить жителей неподконтрольной части Донбасса на новый тариф, который подразумевает ежедневнцю плату в 3 гривны, и сделать перерасчет после обрыва связи с 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальных меньшинств и межнациональных отношений, где 17 января рассматривались действия оператора мобильной связи Vodafone, представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет.

Напомним, что 18 января Vodafone объяснил, почему восстановление связи в "ЛДНР" затягивается.

Как сообщала "Страна", Vodafone продолжает списывать деньги со счетов своих абонентов в "ДНР" даже без связи.