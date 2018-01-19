Более 3 тыс. железнодорожников сегодня ночью убирали снег на вокзалах, станциях и железнодорожных путях, чтобы поезда по Украине курсировали без задержек в условиях непогоды.

Напомним, что вчера стало известно про задержку поезда "Интерсити" Киев-Запорожье под Черкассами.

Как сообщает "Укрзализныця", в ночь с 18 на 19 января были приняты меры, направленные на минимизацию влияния погодных условий на работу железной дороги.

На 3 тыс. железнорожников выдали 12 снегоочистительных путевых машин.

В Украине все-таки зафиксировано 4 случая задержки пассажирских поездов, но на незначителные сроки - порядка 30 минут.

"По всей территории Украины ото льда и снега было очищено 3240 стрелочных переводов, 36 пассажирских платформ, 453 железнодорожные переезды. В течение ночи с железнодорожных объектов было вывезено 5580 м куб. снега", – говорится в сообщении.

Напомним, что за последнее время спасатели вытащили из снега полтысячи машин.

Также обильный снегопад одним махом лишил электричества более 700 населенных пунктов в Украине.