Верховная Рада может рассмотреть проект постановления о назначении Якова Смолия на должность главы Национального банка и заслушать отчет действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой могут уже на следующей пленарной неделе, 6-9 февраля.

Об этом говорил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Михаил Довбенко (БПП), передает Укринформ.

"Мы можем ожидать ее отчет 6-7 февраля, и после отчета и принятия решения по проекту постановления об увольнении может быть рассмотрение кадрового вопроса об Якове Смолия", - сказал депутат.

По его мнению, отчет действующий председатель НБУ уже подготовила. "Насколько мне известно, она (Гонтарева) такой отчет уже подготовила. Мне известно, что она не против выступить", - добавил Довбенко.

Он отметил, что комитет планирует 5 февраля провести заседание и пригласить на него кандидата на должность главы НБУ, чтобы ознакомиться с его видением развития банковской системы и рассмотреть представление президента на его назначение.

Как сообщалось, 18 января Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ. Одновременно было зарегистрировано постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с должности руководителя Нацбанка.

Сама же Гонтарева 10 мая 2017 подала заявление об отставке. До назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель главы Яков Смолий.

Гонтарева сейчас находится в отпуске.

Согласно Конституции главу НБУ назначает и освобождает Верховная Рада по представлению президента.