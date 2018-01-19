Президент США Дональд Трамп предложил перенести из белорусского Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Интерфакс.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит:"Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", – сообщил казахстанский лидер на пресс-конференции.

Нурсултан Назарбаев скорее всего перепутал цифры "Минсков", потому что нынешний "Минск", как и есть второй.

Назарбаев также назвал одним из вероятных мест проведения новых переговоров - Казахстан.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию", – сказал Назарбаев.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) назначено на 31 января 2018.

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