С 21 по 26 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит ряд европейских стран для обсуждения с их руководством внешнеполитической ситуации, в том числе и вопроса Украины, но визита в Киев в планах главы Госдепа нет.

Об этом сообщила в четверг, во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает корреспондент Укринформа.

"Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

По её словам, 21 января Тиллерсон прибудет в Великобританию, где встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом. Стороны обсудят взаимодействие по международным вопросам, "в том числе Иран, Сирию, Ливию, Северную Корею, а также Украину".

Уже 23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, вызывающих беспокойство", в списке которых также значится ситуация в Украине.

С 24 по 26 января госсекретарь Рекс Тиллерсон присоединится к делегации во главе с президентом США в Давосе состоится Всемирный экономический форум.

После этого, 26 января глава Госдепартамента США посетит Варшаву.

"Он встретится с высшим руководством Польши для обсуждения ряда вопросов, в том числе двусторонних отношений, глобальных вызовов, региональной безопасности и экономического процветания", - отметила пресс-секретарь Государственного департамента США.

Как сообщала "Страна", Тиллерсон распечатывает твиты Трампа, чтобы определять внешнюю политику США. При этом госсекретарь отметил, что сам появляться в Тwitter не планирует.

Напомним, что президент Дональд Трамп назвал главные фейки о нем за прошлый год.