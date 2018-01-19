В магазинах Apple начнут продавать "умную" зубную щетку E1. Разработку компании Colgate можно будет синхронизировать с устройствами на iOS через специальное приложение.

Оно будет собирать статистику и предоставлять полезные рекомендации пользователю, передает Buisness Insider.

Умные зубные щетки уже существуют на рынке. Кроме Colgate, алгоритмы искусственного интеллекта также использовали компании Oral-B, Kolibree, Philips, Xiaomi и другие.

Как правило, все зубные щетки такого типа примерно одинаковы - они имеют встроенный модуль Bluetooth, который позволяет им синхронизироваться с "родным" приложением на смартфоне, и трехмерный датчик движения.

Через приложение iOS Colgate Connect новую зубную щетку можно подключить к мобильному телефону или к Apple Watch. С его помощью устройство составляет "карту полости рта", отслеживает привычки пользователя и подсказывает ему, какие участки остались нетронутыми.

Colgate Connect также дает рекомендации по правильному уходу за зубами, а сама зубная щетка умеет создавать "звуковые вибрации" для более эффективного удаления налета.

Кроме того, Colgate разработал специальную игру для детей - Go Pirate, встроенную приложение. Чем больше ребенок чистит зубы, тем больше монеток он получает.

По данным издания The Verge, новое устройство очень сильно похоже на другую зубную щетку, представленную в прошлом году - Kolibree Ara. Она стоит на $30 дороже Colgate E1, чья стоимость составляет $99,95, однако в отличие от последней работает также и с Android.

Также недавно компания Apple совместно с Медицинской школой Стэнфордского университета выпустила Apple Heart Study - приложение, которое будет использовать пульсометр "умных" часов Apple Watch для мониторинга аномалий сердечного ритма пользователей. Оно сообщит, когда сердцебиение отойдет от нормы - после чего носитель устройства сможет получить бесплатную консультацию специалиста.

В прошлом году компания Amabrush разработала одноименную зубную щетку в форме капы, которая должна чистить зубы быстрее традиционных щеток. Преимущество, по словам создателей, заключается в том, что чистка происходит одновременно по всей поверхности каждого зуба.

Видео: youtube.com/MultiVu

Как сообщала "Страна", пользователей предупредили, что Google Диск прекратит работу с 12 марта 2018.

Напомним, что Apple разрешит пользователям отключать замедление старых iPhone.