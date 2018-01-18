В Международном валютном фонде (МВФ) ждут не только изменения текста законопроекта об Антикоррупционном суде, но и закона о пенсионной реформе, сообщил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс

Об этом передает Интерфакс.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил Райс.

Как сообщала "Страна", Всемирный банк вслед за МВФ грозит не дать денег, если примут закон об Антикоррупционном суде в редакции Порошенко.

Отметим, что в Раде провалили три попытки внести в повестку законы про Антикоррупционный суд.