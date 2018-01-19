Чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик в Киеве перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии против 33-летнего латыша Майриса Бриедиса оценил соперника.

Об этом сообщает Sport Arena.

"Я совершенно не обращаю внимания на то, что происходит в интернете и СМИ, кто и какие ставки делает на меня и на Майриса. Все произойдет 27 числа в субботу ближе к полуночи. Я просто буду делать то, что я люблю - боксировать, потому что уже соскучился. Все-таки спарринги - это спарринги, а бой - это бой", - сказал Усик.

Он считает, что "Бриедис - опасный парень, он весит 91 кг и бьет с обеих рук". "У него, наверное, больше контратакующий стиль. Он любит подождать, создать какую-то свою атаку, чтобы потом контратаковать. У него большинство боев закончено досрочно. Естественно, это опасный парень, и нужно быть максимально сосредоточенным в бою", - отметил украинский боксер.

"Майрис произвел на меня совершенно положительное впечатление. Простой, спокойный, адекватный парень. Не выскочка, как Хук, который говорил глупости всякие. Я виделся с ним в Риге, сделали тогда селфи. Нормальный парень", - сказал Усик.

Напомним, полуфинальный бой WBSS между чемпионом WBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Победитель боя объединит пояса, получит путевку в финал боксерского суперсерии и чек на 1,6 миллиона долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что "кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?" Усик рассказал о своем отношении к Крыму.

Также на кону два пояса. Где смотреть бой Александр Усик vs Майриса Бриедиса.