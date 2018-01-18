На Закарпатье нашли несколько новых месторождений золота. Об этом сообщает Госслужба геологии и недр Украины.

"Весомый результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе ранее проведенных буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партией (начальник – Нечепуренко Н.В.) Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления в количестве 2,4 тонн. Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", - отмечается в пресс-релизе.

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