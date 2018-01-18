Из-за непогоды в Украине обесточены 763 населенных пункта в 8 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 763 населенных пунктов в 8 областях", - говорится в сообщение.

Как отмечается, по состоянию на 21:00 18 января в Украине наблюдается сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и г. Киеве, снег с дождем в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории без осадков.

Кроме того, спасатели отмечают, что движение на автомобильных дорогах страны сейчас обеспечено, пробок нет. Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в Одесской области обесточены более 500 населенных пунктов.

Как сообщала "Страна", ранее снегопады полностью обесточили Измаил в Одесской области.

Также мы писали, что снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто

В режиме онлайн мы рассказывали, что происходит на Одесской трассе, парализованной снегопадом.