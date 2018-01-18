В Киевской области браконьеры застрелили беременную самку лося. Это произошло в лесу вблизи села Федоровка в Вышгородском районе. С 2018 года лосей внесли в Красную книгу.

Однако их мясо считается деликатесом, и его подают в элитных ресторанах стоимостью 750 гривен за килограмм, сообщает ТСН.

Браконьеры надеялись скрыть, что следы скроет снег, но следы были видны егерям.

Однако, преступников по горячим следам не нашли.

Видео: ТНС.ua

Как сообщала "Страна", 20 декабря 2017 министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ о внесении европейского лося в Красную книгу. Решение также запретит охоту на это животное на территории Украины.

Ранее мы писали, что женщина насмерть сбила лося на дороге в Житомирской области.

Ранее появилось видео невероятной схватки волк против лося, снятое дроном.