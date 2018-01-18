Сегодня Кабмин опубликовал механизм назначения в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года временной государственной соцпомощи лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили право на пенсионную выплату.

В частности, речь идет о размере временной государственной помощи.

Размер пособия определяется, как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не может превышать 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На январь 2017 этот минимум составляет - 1373 грн, то есть социальная выплата вместо пенсии будет не больше этой суммы. С изменением прожиточного минимума она может также измениться.

Фото: maanimo.com

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