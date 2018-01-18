В четверг, 18 января на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге состоялся первый матч хоккейного чемпионата Украины (УХЛ) сезона 2017/18 после реконструкции стадиона. Хоккеисты местного "Кременчука" играли с "Волками".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Уже на старте матча "горожане" смогли открыть счет усилиями Антона Бойкова, отправившего шайбу в сетку ворот Гордюшина. На 14-й минуте заброшенной шайбой отметил возвращение на лед другой форвард "Кременчука" Глеб Кривошапкин, а под занавес периода счет увеличил Богдан Наливайко.

Кременчужане продолжали атаковать, и во втором периоде смогли забросить еще дважды – отличились Дмитрий Чернышенко и лучший защитник УХЛ в декабре Владислав Грицких.

Лишь после пятой пропущенной шайбы "Волки" завелись и начали вести атакующие действия более активно – отступать уже было некуда. Сначала в середине второго периода Виталия Власенко "размочил" Максим Омельченко, а спустя 20 минут чистого игрового времени "Волки" сократили разрыв до двух шайб – по одному голу себе в актив записали Алексей Овчинников и Михаил Шахов.

Статус-кво матча был возвращен на 59-й минуте матча, когда одну за одной шайбы забросили форварды "Кременчука" Севастьян Карпенко и Глеб Кривошапкин.

Таким образом, "Кременчук" смог завоевать три очка в первом матче сезона на "Айсберге" и с хорошим настроением продолжает подготовку к матчу с "Донбассом", который состоится 21 января.

Ранее в матче 30-го тура УХЛ "Донбасс" разгромил "Галицких Львов" и обновил рекорд чемпионатов Украины по количеству побед подряд, а "Белый барс" разобрался с МХК "Динамо" в Белой Церкви.

ХК "Волки" - "Кременчук" 3:7 (0:3; 1:2; 2:2)

Шайбы: 0:1 Бойков (Кривошапкин), 04:05. 0:2 Кривошапкин (Шиманский, Гриценко - больш.), 13:59. 0:3 Наливайко (Карпенко, Козачук), 19:09. 0:4 Чернышенко (Красильников, Бойков), 20:15. 0:5 Грицких (Бойков, Красильников), 31:53. 1:5 Омельченко (Черемнов), 32:28. 2:5 Овчинников (Забулонов, Шахов - больш.), 54:05. 3:5 Шахов (Шапиро, Овчинников), 55:34. 3:6 Карпенко (Алексанян-Петрович, Рубан), 58:06. 3:7 Кривошапкин (Шиманский, Гриценко), 58:30.

Составы:

ХК "Волки": Гордюшин (Кожевников - с 58:06); Забулонов - Бугаев, Привалихин - Татарин, Сорока - Курпич; Шахов - Овчинников - Шапиро, Омельченко - Черемнов - Боронило, Пилявец - Паламаренко - Никитин, Носко.

"Кременчук": Власенко; Грицких - Роганов, Козачук - Наливайко, Савицкий - Горлушко, Шах; Чернышенко - Красильников - Бойков, Алексанян-Петрович - Карпенко - Рубан, Шиманский - Кривошапкин - Гриценко, Крючёнкин - Полищук - Ефимочкин.

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", ХК "Донбасс" установил рекорд хоккейного чемпионата Украины по числу побед подряд. Отметим, что "Белый барс" одержал пятую победу подряд в регулярному чемпионате Украины по хоккею.