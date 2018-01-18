Определен механизм назначения в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года временной государственной социальной помощи лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили право на пенсионную выплату, сообщает сайт Кабинета министров.

При назначении временной помощи учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход. Помощь перерасчитывается каждые 6 месяцев.

Так, для получения временной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, следует обратиться в органы ПФУ с заявлением о выдаче справки об имеющемся страховом стаже. Органы ПФУ присылают (или предоставляют под личную подпись) справку в двух экземплярах в день обращения, но не позднее чем через 5 рабочих дней.

Затем необходимо подать в органы соцзащиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

информацию об адресе зарегистрированного места жительства (адрес места фактического проживания);

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера);

справку об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением помощи;

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

Информация о составе семьи отмечается в декларации о доходах и имущественном состоянии.

В случае обращения в органы соцзащиты по месту фактического проживания, к заявлению прилагается справка о неполучении такой помощи в органах соцзащиты по зарегистрированному месту жительства.

Временная помощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, если обращение за временной помощью произошло не позднее чем через 3 месяца после достижения такого возраста. Если обращение произошло позже, временная помощь назначается со дня обращения. Днем обращения считается день регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

Решение о назначении помощи принимается органом соцзащиты в течение 10 календарных дней со дня обращения.

Отказать в назначении временной помощи могут в случае, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев превышает 100 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицо уже получает пенсию или государственную социальную помощь;

лицо или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением временной помощи осуществили покупку на сумму, которая на дату покупки (оплаты) превышает 50 тыс. гривен (кроме оплаты жилищно-коммунальных и медицинских услуг);

лицо работает, ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

по результатам выборочного обследования материально-бытовых условий семьи обнаружено, что лицо имеет дополнительные источники для существования, не указанные в декларации;

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля, другого транспортного средства.

Размер пособия определяется, как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не может превышать 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На январь 2017 этот минимум составляет - 1373 грн, то есть социальная выплата вместо пенсии будет не больше этой суммы. С изменением прожиточного минимума она может также измениться.

Соответствующий Порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату утверждена постановлением от 27 декабря 2017 года № 1098, которое вступило в силу 18 января и применяется с 1 января 2018 года.

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