Появилось видео, как на станции метро "Дворец спорта" в Киеве спасли женщину, упавшую на рельсы
Киевский метрополитен рассказал о случае на станции "Дворец спорта". Ранее сообщали, что женщину сбросили на рельсы.
"Пассажирка упала на рельсы на станции "Дворец спорта" из-за ухудшения самочувствия при отсутствии поезда. Женщине оказана помощь. Она отказалась от госпитализации и поехала по своим делам", - сказано в нем.
Отмечается, что движение поездов осуществлялось в обычном графике и без изменений.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в метро Киева священник застыл у края платформы, испугав пассажиров и приближающийся поезд.
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