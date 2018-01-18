Киевский метрополитен рассказал о случае на станции "Дворец спорта". Ранее сообщали, что женщину сбросили на рельсы.

"Пассажирка упала на рельсы на станции "Дворец спорта" из-за ухудшения самочувствия при отсутствии поезда. Женщине оказана помощь. Она отказалась от госпитализации и поехала по своим делам", - сказано в нем.

Отмечается, что движение поездов осуществлялось в обычном графике и без изменений.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в метро Киева священник застыл у края платформы, испугав пассажиров и приближающийся поезд.

Ранее мы писали, что киевляне жалуются, что тротуары не убраны, а входы в метро завалены снегом.

"Утюг, банка с зубными протезами и кувалда". Мы писали, что теряют пассажиры в метро Киева.