Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду стал трансферной целью бронзового призера футбольного чемпионата Китая - клуба Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Об этом сообщает FootballUA.

По данным Calciomercato, руководство китайской команды попытается воспользоваться недовольством Роналду своим контрактом с Реалом и приобрести игрока.

В прошлом сезоне эта китайская команда, за которую выступают Алешандре Пато, Аксель Витсель и Антони Модест, заняла третье место в чемпионате Китая.

Действующий контракт Роналду с испанским клубом рассчитан до 2021 года, но он хочет улучшить соглашение. Ранее ок рассказал, что недоволен отношением к себе со стороны руководства мадридского Реала.

Как сообщала "Страна", Реал хочет обменять Роналду на Неймара с доплатой. Президент мадридского Реала Флорентино Перес заинтересован в покупке бразильского форварда французского клуба ПСЖ Неймара.

Напомним, что в УЕФА выбрали символическую футбольную сборную мира 2017 года, которая наполовину из "Реала".