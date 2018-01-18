В коридоре одной из киевских поликлиник работает точка по продаже колбасы и сыра. Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Ольга Сытник.

По словам журналистки, подобное ноу-хау можно встретить в поликлинике №3, которая находится на Дорогожичах. Пользователи в комментарии к публикации сообщили, что аналогичные "магазинчики", в которых торгуют даже беляшами есть и в других местах и даже в детских поликлиниках.

Фото: facebook.com

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