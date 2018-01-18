Германия выступила в защиту газопроводов стран, не входящих в Европу, в том числе и российского "Северного потока -2". Об этом пидет речь в юридическом заключении, переднном ФРГ в ЕС на проект поправок в Газовую директиву (2009/73/EC), который Еврокомиссия представила в ноябре.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Разработанные Еврокомиссией поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по строительству газопровода "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Еврокомиссия не сумела продемонстрировать "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза", говорится в заключении Германии. Более того, в поправках вообще нет никакой необходимости.

Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске третьих сторон». Степень юридической проработки предложенных изменений при этом вызывает у Германии большие сомнения. Они "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Ранее "Страна" сообщала, что экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2".

Также власти Украины собирались взорвать газопровод из России в Европу, - Грымчак.