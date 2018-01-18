Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) получил от близких в подарок на свой 31-й день рождения оригинальный торт.

"Вот такой красивый торт мне подарили мои близкие. Спасибо всем за поздравления", - написал Усик в своем фотоблоге Instagram.

Через 10 дней в Риге ему предстоит провести полуфинальный бой Всемирной боксерской серии с чемпионом WBC Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО).

Александра Усика в предстоящем мегафайте поддержат около 5 тысяч украинцев, а в случае победы украинец получит рекордный в карьере гонорар – $1,6 миллиона.

Фото: instagram.com/usykaa

Как сообщала "Страна", митрополит Онуфрий получил в подарок от Усика боксерские перчатки. Прославленный чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Митрополита.

Стало известно, какой гонорар получит наш боксер Усик если побьет Бриедиса.