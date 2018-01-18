Обломки астероида, полет которого наблюдали вечером 16 января жители семи штатов на северо-востоке США, долетели до земли в Детройте.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что вспышка и хлопок не были громом или молнией, передает РИА "Новости".

Видео: Zack Lawler

По предварительным оценкам, диаметр объекта составляет от 0,9 до 1,83 метра, а скорость около 12 километров в секунду, сообщили специалисты NASA.

Болид, яркость которого была сопоставима с яркостью Солнца, пролетел около часа ночи по Гринвичу в районе Великих Озер в северо-восточной части США. На сайте Американского метеорного общества на данный момент опубликовано более 600 сообщений о наблюдениях этого болида, большинство из них поступило из окрестностей Детройта.

Американская геологическая служба (USGS) зафиксировала в 01:10 по Гринвичу сейсмический толчок магнитудой 2.0. Первоначально служба сообщала, что эпицентр взрыва находился в восьми километрах к юго-западу от города Нью-Хейвен, однако затем она «перенесла» его в городок Уоллед Лейк, на западной окраине Детройта. Инструмент для наблюдения за молниями на борту спутника GOES-16 увидел яркую вспышку над северо-западной окраиной Детройта в 01:07 по Гринвичу.

По данным офиса по наблюдению за метеороидами Центра космических полетом имени Маршалла NASA, скорость полета метеороида была довольно небольшой — около 12 километров в секунду. Это сравнительно низкая скорость, скорость метеороидов обычно составляет от 20 до 40 километров в секунду, а в некоторых случаях может составлять 70-100 километров в секунду. Низкая скорость в сочетании с относительно большими размерами (что следует из яркости вспышки) показывает, что детройтское космическое тело могло проникнуть достаточно глубоко в атмосферу. Вероятно, его обломки можно найти в районе Детройта — данные доплеровских метеорологических радаров указывают на то, что метеоритное вещество могло упасть на землю, говорится в сообщении.

Глава офиса Билл Кук сообщил телеканалу ABC, что мощность взрыва болида оценивается менее, чем в 100 тонн в тротиловом эквиваленте (мощность взрыва при падении челябинского метеорита, например, оценивалась в 400 килотонн).

Падения болидов фиксируются достаточно часто, болиды с яркостью полной Луны могут порождать метеороиды массой в несколько сотен килограммов. Как правило, они полностью сгорают в атмосфере. Знаменитый челябинский метеорит изначально был космическим телом массой более 10 тысяч тонн и размером около 20 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что геологи нашли следы падения на Землю гигантского астероида.

Также астрономы получили снимки астероида, который опасно приближается к Земле.