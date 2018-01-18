Работодатели в США не могут найти новых работников и заполнить вакантные рабочие места. Из-за дефицита трудовых ресурсов компании уже начали повышать зарплаты сотрудникам.

Об этом говорится в докладе Федеральной резервной системы США.

"ФРС констатирует нехватку трудовых ресурсов по всей стране. Предприятия утверждают, что у них остается только один способ заполнить пробелы и удерживать сотрудников - это рост зарплат", - говорится в докладе.

Рынок труда в США испытывает дефицит ресурсов с декабря 2016 года, что уже начало приносить убытки.

ФРС отмечает, что на текущем этапе проблема не стала полномасштабной, однако рискует таковой стать, если тренд сохранится.

В качестве примера нехватки трудовых ресурсов ФРС приводит ситуации в Новой Англии, Восточном побережье, Вашингтоне, Кентукки и многих других местах.

В столице США - Вашингтоне, например, не хватает квалифицированных строителей, что вынуждает строительные компании поднимать зарплаты рабочим, а расходы перекладывать на конечную стоимость жилья.

В Новой Англии не хватает официантов и поваров, а на Восточном побережье не могут найти квалифицированных водителей.

Как сообщала "Страна", в США хватились и первую леди. Мелания после Нового года не появлялась на публике.

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