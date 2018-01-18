Американский актер Дэвид Харбор, исполняющий одну из главных ролей в сериале "Очень странные дела", согласился провести церемонию бракосочетания для своей поклонницы после того, как проиграл пари в Twitter, сообщает телеканал Sky News.

Дэвид Харбор. Фото: sci-fi-news.ru

С такой просьбой выступила пользовательница микроблога под ником @ErickaElizabth. "Что нужно сделать, чтобы Дэвид Харбор провел мое бракосочетание в сентябре?" — спросила девушка.

Актер, известный тем, что зачастую отвечает на твиты своих фанатов, отреагировал и в этот раз. Главным условием актер назвал "125 тысяч ретвитов".



"Я прочитаю любовное послание на мой выбор, а после того, как порежут торт, мне достанется самый первый кусочек", - добавил он.

Его сообщение ретвитнули почти 130 тысяч раз в первые же сутки, после чего он попросил девушку связаться с ним, чтобы обсудить организацию мероприятия.

Харбор сыграл роль шерифа Джима Хоппера в популярном научно-фантастическом сериале "Очень странные дела" компании Netflix. Сейчас Харбор работает над новой ролью в фильме "Хеллбой".

Первый сезон "Очень странных дел" с участием знаменитой американской актрисы Вайноны Райдер вышел в июле 2016 года и удостоился нескольких престижных наград. Премьера второго сезона состоялась 27 октября прошлого года. Дата выхода третьего сезона "Очень странных дел" пока неизвестна, однако ожидается, что он выйдет к концу текущего года.

Как сообщала "Страна", украинские дипведомства в Твиттере на Рождество колядовали.

Ранее мы сообщали, что песец стал первым сообщением Твиттера посольства России в Великобритании 1 января.

Также в Twitter назвали тройку самых популярных твитов уходящего года.