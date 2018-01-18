Бушующий в Северной Европе ураган "Фридерике" унес первую жизнь в Германии. Еще несколько людей в различных районах ФРГ получили травмы. Об этом сообщает Spiegel.

Поваленное ураганом дерево убило 59-летнего мужчину в кемпинге в городе Эммерих у немецко-голландской границы. Несколько пострадавших также были травмированы падающими деревьями.

Метеорологическая служба сообщила, что скорость ветра достигала 130 км/ч. Буря буквально выкорчевывала деревья и переворачивала автомобили на шоссе.

На западе Германии из-за непогоды частично прекратились воздушные и железнодорожные перевозки, почти 100 тысяч человек остались без электроэнергии, а школы остаются закрытыми.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия из-за непогоды полностью приостановлено движение железнодорожного транспорта, десятки рейсов отменены в аэропорту Кельн/Бонн.

Ранее сообщалось, что несколько регионов Германии готовятся к снежной буре, которая может прийти с запада и принести сильный снег, дождь и порывистый ветер.

В Нидерландах, в результате штормового ветра и сильных осадков, которые парализовали движение транспорта и привели к отмене авиарейсов - погибло уже двое людей.

Как сообщала "Страна", во Львовской области упавшее дерево лишило жизни лесника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Отметим, что всего за год природные катаклизмы в США нанесли ущерба на $306 миллиардов.