Житель Минска Алексей Носевич провел собственное расследование, чтобы найти семью, которая потеряла во Львове фотоаппарат. Об этом сообщает белорусское издание "Хартыя'97".

Его владельцами оказались туристы из Днепра, которые в октябре 2017 гостили во Львове.

Как рассказала изданию владелица фотоаппарата, инженерка из Днепра Елена Алексеенко, в октябре она вместе с мужем и двумя детьми путешествовали Львовом и потеряли фотоаппарат, на котором были снимки за три года.

"В суете мы отдали фотоаппарат сыну и тот его где-то посеял. Вернулись на вероятное место потери, но ничего не нашли. Мы очень расстроились, ведь там были фотографии за три года", - процитировал издание Елену Алексеенко.

Житель Минска с семьей, которую отыскал по фото, фото - charter97.org

Уже перед Новым годом фотоаппарат, с потерей которого семья уже давно смирилась, нашелся.

"Звонит мне классный руководитель сына и сообщает, что на электронную почту школы написал человек, который нашел фотоаппарат. Этот человек оставил свои контакты - это был Алексей Носевич из Минска. Мы с ним списались и по моим фото он окончательно убедился, что я - владелица фотоаппарата", - добавила женщина.

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