Белорус по фото отыскал семью из Днепра, которая потеряла фотоаппарат во Львове
Житель Минска Алексей Носевич провел собственное расследование, чтобы найти семью, которая потеряла во Львове фотоаппарат. Об этом сообщает белорусское издание "Хартыя'97".
Его владельцами оказались туристы из Днепра, которые в октябре 2017 гостили во Львове.
Как рассказала изданию владелица фотоаппарата, инженерка из Днепра Елена Алексеенко, в октябре она вместе с мужем и двумя детьми путешествовали Львовом и потеряли фотоаппарат, на котором были снимки за три года.
"В суете мы отдали фотоаппарат сыну и тот его где-то посеял. Вернулись на вероятное место потери, но ничего не нашли. Мы очень расстроились, ведь там были фотографии за три года", - процитировал издание Елену Алексеенко.
Житель Минска с семьей, которую отыскал по фото, фото - charter97.org
Уже перед Новым годом фотоаппарат, с потерей которого семья уже давно смирилась, нашелся.
"Звонит мне классный руководитель сына и сообщает, что на электронную почту школы написал человек, который нашел фотоаппарат. Этот человек оставил свои контакты - это был Алексей Носевич из Минска. Мы с ним списались и по моим фото он окончательно убедился, что я - владелица фотоаппарата", - добавила женщина.
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