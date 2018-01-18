Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, которая де-юре является главой государства, подарила Петру Порошенко личный снимок Украины из космоса. Об этом Порошенко рассказал в Facebook.

В прошлом Пайет была космонавтом, а теперь представляет королеву Великобритании в Канаде.

"Сегодня в разговоре с госпожой Жюли Пейетт спросил, была ли она раньше в Украине. И получил очень интересный ответ, что сегодня ее первый визит на украинскую землю, но в подарок от Генерал-губернатора Канады получил фото Украины, которую она лично сделала из космоса", - поделился Порошенко новостями из Канады, куда уехал с официальным визитом.

Украинскому президенту подарок очень понравился.

"Это фантастический кадр. Не техническая съемка со спутника, а фото, сделанное с душой. Очень благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!", - заявил гарант.

На снимке запечатлен "прекрасный город" Киев, а в подписи к нему Пайет написала, что "мы все живет на одном комическом корабле - планете Земля".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что Канада выделит $8 млн на гуманитарную помощь Донбассу.

Хотя незадолго до этого СМИ написали, что в Украине украли $8 млн, выделенных канадцами на создание спутника "Лыбидь".