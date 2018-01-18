Верховная Рада приняла закон № 7066 "О приватизации государственного и коммунального имущества", передает "112 Украина".

"За" проголосовали 266 народных депутатов.

Законопроект предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только большая со стоимостью активов более 250 млн грн и малая. Перечень объектов большой приватизации утверждает Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины; малой приватизации - Фонд госимущества; коммунальной собственности - местные советы.

При этом объекты малой приватизации намерены продавать исключительно на электронных аукционах.

При доработке ко второму чтению в законопроекте расширили перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

В перечень тех, кто не может быть покупателем, добавили государства, празнанные ВРУ агрессором и подконтрольных ей; юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты; физические и юридические лица, находящиеся под санкциями и проч.

Чтобы контролировать осуществление приватизации, образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Отмечается, что органы приватизации должны обнародовать в СМИ данные о приватизационных процессах.

Закон должен подписать спикер ВРУ и президент Украины; затем текст опубликуют в официальном издании. На следующий день документ вступит в силу.

Напомним, в 2017 году Украина провалила план приватизации государственного имущества.

Также мы писали, что главу ФГИ подозревают в незаконной приватизации.