Сегодня, 18 января, ФИФА обнародовала новый рейтинг для национальных сборных. Наша сборная Украины в обновленном списке осталась на довольно высоком 35 месте.

В топ-10 также изменений не произошло. На первом месте чемпионы мира - сборная ФРГ, им на пятки наступает сборная Бразилии, а замыкает тройку лидеров сборная Португалии.

Примечательно, что среди представителей Европы сборная Украины находится на 21-й строчке. Следующий рейтинг ФИФА представит 15 февраля, передает ФФУ.

Рейтинг лучших 40 команд мира выглядит так

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одобрил переход Руслана Ротаня в киевское Динамо.

"Я хочу поздравить не только его, но и "Динамо". Считаю, что это хороший трансфер для киевского клуба. Уверен, что Руслан поможет динамовцам. Профи до мозга костей, для молодежи он точно будет примером во всем", - заявил Шевченко.

Также мы сообщали, что главный тренер "Динамо" рассказал, чего он хочет от Ротаня и Вербича.