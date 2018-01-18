Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде, который раскритиковали на Западе.

За него проголосовали только 183 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНН.

Кроме президентского законопроекта вносились еще четыре альтернативных от депутатов.

Напомним, после критики со стороны МВФ и Всемирного банка сегодня в ЕС намекнули, что без "правильного" Антикоррупционного суда Украина может лишиться безвиза. "Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", – прокомментировали законопроект Порошенко в Брюсселе.

Ранее у Порошенко ответили МВФ на критику законопроекта об Антикоррупционном суде. Там отметили, что еще есть возможность изменить его в ходе обсуждения в парламенте.