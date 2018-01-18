Минобразования опубликовало предварительную концепцию, как детей с малого возраста будут учить любить Украину, национальные символы и украинский язык. На сайте МОН эта "Концепция развития гражданского образования" выложена для общественного обсуждения.

Вот конкретные вещи, которые предлагают внедрить в дошкольном образовании, то есть для детей от рождения до 7 лет:

обучение основам самоидентификации, осознанию принадлежности к сообществу, обществу, государству;

воспитание уважения к государственному языку и государственным символам;

содействие гармоничной социализации в сообществе, формирование понимания различных социальных ролей;

формирование способности к совместной коллективной деятельности, способствует приобретению опыта достижения общих целей.

Эту концепцию МОН выставил в открытый доступ для общественного обсуждения до 5 февраля 2018 года.

Украинцам предлагают присылать свои предложения на электронные почты: mongromosvita@gmail.com и gryva@mon.gov.ua.

Необходимость украинизации детей заложена в Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы, которые в прошлом году утвердил Кабмин.

Согласно концепции гражданское образование должно внедряться начиная с дошкольного возраста, продолжаться в школе, потом в профессиональном и высшем образовании.

Не забывают в МОН и про взрослых - их тоже будут учить любить Украину в последипломном образовании.

Ранее в Минобразования признали, что ничего не могут поделать с поездками украинских школьников в Россию.

Напомним, что Минобразования отменило оценки для школьников в 1-2 классах.