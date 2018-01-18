В Минобразования займутся патриотическим воспитанием детей буквально с пеленок
Минобразования опубликовало предварительную концепцию, как детей с малого возраста будут учить любить Украину, национальные символы и украинский язык. На сайте МОН эта "Концепция развития гражданского образования" выложена для общественного обсуждения.
Вот конкретные вещи, которые предлагают внедрить в дошкольном образовании, то есть для детей от рождения до 7 лет:
- обучение основам самоидентификации, осознанию принадлежности к сообществу, обществу, государству;
- воспитание уважения к государственному языку и государственным символам;
- содействие гармоничной социализации в сообществе, формирование понимания различных социальных ролей;
- формирование способности к совместной коллективной деятельности, способствует приобретению опыта достижения общих целей.
Эту концепцию МОН выставил в открытый доступ для общественного обсуждения до 5 февраля 2018 года.
Украинцам предлагают присылать свои предложения на электронные почты: mongromosvita@gmail.com и gryva@mon.gov.ua.
Необходимость украинизации детей заложена в Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы, которые в прошлом году утвердил Кабмин.
Согласно концепции гражданское образование должно внедряться начиная с дошкольного возраста, продолжаться в школе, потом в профессиональном и высшем образовании.
Не забывают в МОН и про взрослых - их тоже будут учить любить Украину в последипломном образовании.
Ранее в Минобразования признали, что ничего не могут поделать с поездками украинских школьников в Россию.
Напомним, что Минобразования отменило оценки для школьников в 1-2 классах.