Аналитики банка Citigroup оценивают размер украинского рынка Bitcoin в 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, ссылаясь на отчет банка Citigroup, передают Украинские новости.

"По оценкам аналитиков Citigroup, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около $2,5 млрд в год!", - написал он.

По словам аналитика, страны с высоким уровнем теневой экономики более подвержены транзакциям в криптовалюте, что неудивительно.

Напомним, цена биткоина за месяц понизилась на треть и 17 января составляла $10 тысяч.

Однако, после столь стремительного падения его стоимость вновь выросла - до Биткоин вновь дорожает после резкого падения до $13 тысяч.

Еще мы писали, как в Бразилии налетчики на обменный пункт потребовали биткоины.