Сколько биткоинов в Украине? Стал известен размер местного рынка главной криптовалюты
Аналитики банка Citigroup оценивают размер украинского рынка Bitcoin в 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, ссылаясь на отчет банка Citigroup, передают Украинские новости.
"По оценкам аналитиков Citigroup, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около $2,5 млрд в год!", - написал он.
По словам аналитика, страны с высоким уровнем теневой экономики более подвержены транзакциям в криптовалюте, что неудивительно.
Напомним, цена биткоина за месяц понизилась на треть и 17 января составляла $10 тысяч.
Однако, после столь стремительного падения его стоимость вновь выросла - до Биткоин вновь дорожает после резкого падения до $13 тысяч.
Еще мы писали, как в Бразилии налетчики на обменный пункт потребовали биткоины.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!