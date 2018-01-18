В Одессе затопило улицу Приморскую. Машины плывут и глохнут
В Одессе полиция перекрывает улицу Приморскую из-за сильного затопления. Об этом сообщает патрульная полиция города.
Улица будет перекрыта начиная с Газового переулка по Военный спуск. Патрульные будут осуществлять отвод транспорта.
Фото: Максим Войтенко
Как сообщала "Страна", Одесская трасса на Киев из-за снегопада оказалась перекрыта в районе Умани, Черкасская область.
Также сообщалось, что грузовик "Рошен" и другие фуры застряли в "снежной пробке" на Одесской трассе.
Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречную полосу. Заправки оккупированы фурами.
"Страна" следит онлайн за событиями на Одесской трассе.
Кроме того, снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто.