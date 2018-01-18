На трассе Киев-Одесса снова серьезные заторы. Второй снегопад этой зимы во второй раз парализовал движение по одной из важнейших транспортных артерий Украины.

Рейсовые автобусы из Умани в Киев в данный момент не отправляются. Транспорт, который направлялся в Одессу, отстаивается в Умани на автовокзале, но снежная буря ставит под вопрос возможность возврата в Киев.

В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью около 40-50 км в час.

Фото: strana.ua

Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречную полосу. Заправки оккупированы фурами.

Фото: strana.ua

На трассе из-за снегопада образовалась пробка из фур. Застряли, среди прочих, пассажирский автобус Гюнсел и грузовик Рошен.

Автомобилистам, которые планируют маршрут по Одесской трассе, в первую очередь советуют не ехать туда на личном авто. Если же избежать этого не удается, желательно взять с собой теплую одежду, средства связи и аккумуляторы, запас топлива, еду и чай/кофе в термосе.

В Facebook пользователи также пишут, что стоят машины в обоих направлениях. Рейсовые автобусы доехали до Умани и возвращаются обратно. Также пишут, что в Умани из-за снега не ездит ни такси, ни городской транспорт.

Второй затор за сезон

Во время прошлого снегопада, который был во второй половине декабря, на трассе Киев-Одесса также не обошлось без ЧП. Тогда на скользкой из-за снега дороге застряли 800 фур между Белой Церковью и Жашковом.

Пробка растянулась на 18,5 км. Движение транспорта было полностью парализовано. Некоторые водители жаловались, что стоят в пробке с предыдущего вечера. Машины пропускали время от времени и маленькими группами. К спасению фур из снежного плена подключилась полиция.

Ранее "Страна" писала о том, как снегопад повлиял на Киев и Украину.

Также мы сообщали, что под Черкассами в снегу застрял поезд "Интерсити" Киев-Запорожье.