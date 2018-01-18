Фискальная служба и Госпогранслужба будут обмениваться информацией о пересечении гражданами государственной границы в течение суток с помощью талонов, пока не запустят электронную систему обмена. Об этом сообщил на заседании налогового комитета Рады директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, передает "Интерфакс-Украина".

Пограничники заполняют талоны и передают их таможенникам на контрольных талонах.

"У нас было несколько дней на внедрение этой нормы после ее принятия. Обсуждаем возможность передачи такой информации в электронном виде в дальнейшем", - сказал Василенко.

Он говорит рассказал о сложности в объединении баз данных двух ведомств.

"Почему много лет не работала передача информации об отслеживании пересечений границы в течение суток, как это предусмотрено сегодня 374 ст. Таможенного кодекса? Потому что только с 6 декабря пограничники смогли объединить на едином сервисе полностью всю информацию о гражданах, которые пересекают границу", – пояснил представитель ГФС.

Переход на электронную систему может осуществляться поэтапно. Например, для автомобильных пунктов пропуска уже есть некоторые наработки.

"По железнодорожным пунктам существуют некоторые сложности таможенного контроля там, где это происходит в процессе движения поезда. Таким образом, мы можем получать всю информацию, однако для удобства сервиса нужно время на согласование и налаживание этих процессов", – отметил Василенко.

Напомним, что после протестов на границе в Раде обещают отменить ограничения на ввоз товаров.

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