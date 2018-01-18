Евросоюз официально выступил с критикой в ​​адрес Администрации президента Украины из-за "противоречащего обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии" законопроекта об Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, передает "Европейская правда".

"Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране... Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.

В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.

"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", – отметили в Брюсселе.

Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. "Его создания... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

"ЕС тесно сотрудничает с США и МВФ в этом вопросе, и, конечно, готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса".

Напомним, МВФ категорически против закона об Антикоррупционном суде в редакции Порошенко.