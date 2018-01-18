Каталонская "Барселона" после того как подписала новый контракт с Месси, решила подстраховаться от ухода и своего основного защитника Жерара Пике. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

Контракт с игроком подписан с гигантской суммой выкупа в 500 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", которую покинул в 2004 году, перейдя в "Манчестер Юнайтед". Спустя четыре года испанец вернулся в родную команду и больше не уходил.

На счету 30-летнего Пике 421 официальный матч за "Барселону", 36 голов и 8 результативных передач. Руководство "Барселоны" организует традиционную пресс-конференцию, на которой будут подписаны все бумаги. О ее дате будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Месси рассказал ФИФА все, что думает о чемпионате мира в России