Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой 18 января, может быть направлен на подпись президенту через три дня.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНН.

"Думаю, что Президент не наложит вето. Верховная Рада Украины внесла свои предложения и правки, и я напомню, что конституционными полномочиями парламента является определение внешней и внутренней политики Украины. Мы сделали документ более жестким - это является полностью в пределах полномочий украинского парламента и он реализовал свои полномочия через работу профильного комитета, а ВР - через голосование. Поэтому я думаю, что даже дискуссии не может быть о том, что закон о реинтеграции может быть ветирован", - сказал Парубий.

Он добавил, что после обработки комитетом законопроекта о реинтеграции Донбасса, дня за три он будет иметь возможность его подписать и передать на рассмотрение президенту.

Напомним, что в законе Россия провозглашается оккупирующим государством, а "ЛДНР" - оккупационными администрациями. В нем усиливается и легализуется роль армии в зоне конфликта, а на территории боевых действий отменяется ряд основополагающих прав человека.

К законопроекту было подано около 700 правок, и это затянуло его рассмотрение на три дня.

Как сообщала "Страна", в так называемой "ДНР" негативно отнеслись к принятому закону о реинтеграции Донбасса, поскольку считают, что он обернется эскалацией вооруженного конфликта.