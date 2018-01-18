Вовремя не доставят. На трассе Киев-Одесса застрял рейсовый автобус и грузовик "Рошен"
На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка из фур.
Как передает корреспондент "Страны", в пробке, среди прочих, застряли пассажирский автобус Гюнсел и грузовик с продукцией Рошен.
Кроме того, как сообщалось, одесская трасса перекрыта в районе Умани из-за снежной бури.
"В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью 40-50 км в час", - говорится в сообщении.
Фото: Страна.ua
Напомним, снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто.
В полиции говорят, что ситуация на дорогах Украины постепенно улучшается, скоро движение крупногабаритного транспорта будет восстановлено.
Тем временем у Гройсмана запретили главам ОГА покидать пределы областей на время снегопадов.