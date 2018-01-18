На трассе Киев-Одесса из-за снегопада образовалась пробка из фур.

Как передает корреспондент "Страны", в пробке, среди прочих, застряли пассажирский автобус Гюнсел и грузовик с продукцией Рошен.

Кроме того, как сообщалось, одесская трасса перекрыта в районе Умани из-за снежной бури.

"В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью 40-50 км в час", - говорится в сообщении.

Фото: Страна.ua

Напомним, снегопады парализовали движение в Винницкой и Черкасской областях. На трассах стоят более 400 авто.

В полиции говорят, что ситуация на дорогах Украины постепенно улучшается, скоро движение крупногабаритного транспорта будет восстановлено.

Тем временем у Гройсмана запретили главам ОГА покидать пределы областей на время снегопадов.